Bhayangkari Ranting Brimob Bone Kerja Bakti di Lonrae

TRIBUNBONE.COM,TANETE RIATTANG TIMUR - Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor Brimob melakukan kerja bakti pembersihan pantai, Kamis (21/3/2019).

Tepatnya di Kompleks TPI Lonrae, Jl. KH.Syamsuddin, Kelurahan Bajoe, Tanete Riattang Timur, Kota Watampone, Kabupaten Bone.

Giat bersih pantai mengangkat tema “Ciptakan Indonesia Bersih dan Laut Bebas Sampah Plastik”.

Demikian disampaikan Danyon C Pelopor Kompol Nur Ichsan melalui rilisnya kepada tribunbone.com.

Ia menyebut sasaran giat kerja bakti adalah melakukan Pembersihan di sepanjang jalan Kompleks TPI Lonrae

"Serta menyisir sepanjang bibir pantai denga membersikan sampah plastik di bibir pantai diantaranya Komplek TPI Lonrae Pembersihan di sekitar area pelelangan,"kata Kompol Nur Ichsan.

Hadir pula dalam giat tersebut, Ketua Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor, Wakil Ketua Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor, Danki 3 Batalyon C Pelopor, Wadanki 3 Batalyon C Pelopor.

Diketahui, Batalyon C Pelopor bermarkas di Kota Watampone, ibu kota kabupaten Bone mem-back up enam wilayah kabupaten.

Yakni, Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, dan Selayar.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad