BBKSDA Sulsel Peringati Hari Hutan dan Air Lewat Kampanye Konservasi dan Tanam Pohon

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulsel, di bawah komando Ir Thomas Nifinluri melakukan gerakan tanam pohon bersama, di area kantor BBKSDA, Jumat (22/3/2019).

Gerakan tersebut sebagai peringatan Hari Hutan Internasional jatuh pada 21 Maret 2019 dan Hari Air 22 Maret 2019.

Penanaman pohon keluaga besar BBKSDA Sulsel sebagai wujud kepedulian pada lingkungan sekitar, juga untuk mensukseskan program tanam 25 pohon seumur hidup.

"Diharapkan semua staf BBKSDA yang berada di dua wilayah kerja dan 15 Resort, menanam minimal satu pohon perorang, " jelas Thomas dalam rilisnya.

"Lokasi tanam dipilih area kantor untuk menjadi contoh, bahwa menanam dimulai dari lingkungan sendiri," tambah Thomas didampingi staf, usai menanam.

Salah seorang staf BBKSDA yang masih berstatus CPNS mengatakan, kegiatan ini memberi nilai tanggung jawab dan rasa memiliki, karena pohon yang ditanam akan dipelihara dan dirawat setiap hari, supaya tumbuh subur.

Untuk meriahkan HHI dan Hari Air, selain penanaman pohon, juga digelar senam bersama dan kampanye konservasi air dan menjaga hutan konservasi untuk warisan anak cucu kelak.

Di tempat terpisah, BBKSDA juga memeriahkan Hari Air bersama guru SMK Kehutanan di SDIT Ar Rahman, dengan memberi bekal pendidikan konservasi sejak diri bersama murid sekolah.

"Melalui tema Leaving no One Behind, kami berbagi dengan anak-anak mengenai manfaat air untuk keberlangsungan hidup dengan memulai dari diri sendiri, rumah, dan sekoolah, " jelas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Perlindungan (P2) BBKSDA Sulsel, Edy Santoso usai memberi materi bersama tim.

BBKSDA Sulsel dalan dua bulan terakhir juga meriahkan Hari Peduli Sampah Nasional bekerja sama dengan Pemda Gowa dan Hari Rimbawan bersama Pemda Takalar, dengan kegiatan Jungle Track.

Usai penanaman pohon, pimpinan dan staf Lingkup BBKSDA melakukan aksi bersih lingkungan kantor dan olah raga bersama. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

