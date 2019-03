TRIBUNWIKI: Trailer Film Leonardo DiCaprio Once Upon A Time in Hollywood Rilis, Ini Sinopsisnya

Once Upon A Time in Hollywood



Film Once Upon A Time in Hollywood sudah merilis tayangan trailernya di Youtube, Rabu (20/3/2019).

Trailer ini berdurasi 1 menit 45 detik dengan tampilan sangat megah.

Dilansir dari Tribun Style, Film ke-9 Quentin Tarantino Once Upon A Time in Hollywood ini terlihat begitu lawas.

Film Once Upon A Time in Hollywood ini berkisahkan tentang dua aktor yang sedang berusaha menggapai ketenaran di kancah perfilman Hollywood.

Film Once Upon A Time in Hollywood ini dibintangi oleh aktor-aktor besar Hollywood.

Dari pemenang Oscar Leonardo DiCaprio hingga aktor kawak Al Pacino yang pernah membintangi film legendaris "The Godfather"

Dari pemain perempuan pun tidak kalah tenar yaitu Margot Robie, aktris dari Australia ini juga pernah tandem bermain film dengan Leonardo DiCaprio di fil "Wolf of The Wallstreet".

Tidak lupa perempuan cantik Dakota Fanning aktris fim The Oceans Eight yang rilis tahun lalu.

Film Once Upon A Time in Hollywood akan banyak diekspektasi bagus karena sang sutradara kawak Quentin Tarantino yang selalu berhasil membuat film yang pastinya sangat menghibur.

Quentin Tarantino sudah mengularkan 8 Masterpiece yang telah dinikmati oleh penikmat film.