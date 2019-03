TRIBUNWIKI: Syuting di Yogyakarta, Ini Profil dan Perjalanan Karir KPop Idol Super Junior

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dua boy band asuhan SM Entertaiment Super Junior dan TVXQ sedang berkunjung ke Indonesia.

Terlihat dari beberapa postingan di akun sosial media warganet, boy band ternama ini disambut histeris oleh para penggemarnya.

Kabarnya kedatangan para Oppa-Oppa Korea ini adalah akan melaksanakan syuting di Yogyakarta.

Dilansir dari Tribun Jogja, Di hari pertama kedatangannya, Lee Teuk, Dong Hae, Eunhyuk, dan Shindong dari Super Junior, serta Yunho dan Changmin dari TVXQ sedang melakukan syuting di kawasan Candi Borobudur.

Keenam idol K-Pop (Korean Pop) ini datang Rabu (20/3/2019), sekitar pukul 07.00 WIB.

Ini awal perjalanan karir Super Junior.

Dibentuk 2005

Dilansir dari wikipedia, Super Junior juga dikenal sebagai SJ atau SUJU adalah boy band asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2005 oleh produser Lee Soo-man dari perusahaan rekaman SM Entertainment, grup ini terdiri dari tiga belas anggota pada puncaknya.

Super Junior awalnya didebut dengan dua belas anggota, yang terdiri dari ketua Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook dan Kibum.

Kyuhyun kemudian bergabung dengan grup pada tahun 2006.

Super Junior mulai dikenal publik Internasional setelah merilis singel berjudul "Sorry, Sorry" tahun 2009, lagu utama di album tersukses mereka, Sorry, Sorry.