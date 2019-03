TRIBUNWIKI: Sukses Menggaet Hati Penggemarnya di Indonesia, Ini Profil Penyanyi Calum Scott

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- RCTI menggelar Mega Konser Dunia.

Tidak tanggung-tanggung penyanyi jebolan ajang pencarian bakat dari Inggris Calum Scott di datangkan, Rabu (20/3/2019).

Dilansir dari Wartakota, dibuka dengan penampilan Ghea Indriwari dan Ahmad Abdul membawakan lagu “Shallow” sukses membuat seluruh penonton terpukau.

Kedua jebolan Indonesia Idol 2018 ini sukses memanaskan acara.

Demikian juga kehadiran Gisel finalis Indonesian Idol 2008 yang membawakan lagu “Perjalanan Berharga” semakin menghangatkan Mega Konser Dunia yang dipandu host Daniel Mananta dan Sere Kalina.

Calum Scott menyanyikan sebanyak 6 lagu yang diantaranya adalah You Are The Reason, Coming Home dan, No Matter What.

Para penonton makin terhipnotis pada saat Calum Scott menyanyikan lagu “You Are The Reason” di segmen kelima. Seluruh penonton di studio bernyanyi dan menyalakan flashlight handphone sambil terhanyut dalam suasana lagu itu.

Di sela penampilannya, Calum menceritakan pengalaman nya selama berada di Indonesia, “Saya suka orang orang Indoneaia dan juga masakan nya, apalagi nasi goreng menjadi salah satu favorit saya” ungkap Calum Scott, dalam siaran pers yang diterima Wartakotalive.com, Kamis (21/3/2019).

Salah satu finalis jebolan ajang pencarian bakat Indonesia Idol yaitu Ahmad Abdul membagikan kesan pesannya terhadap hadirnya Calum Scott di Jakarta.

“Bangga dan bersyukur, saya dapat kesempatan berduet dengan Calum Scott. Meskipun sebelumnya pernah membawakan salah satu lagunya dan langsung di posting di media sosial nya Calum, ujar Abdul”