TRIBUNWIKI: Penyanyi Amerika Serikat Austin Mahone Pengen Ketemu Marion Jola, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Vlog milik Boy William memiliki konten Nebeng Boy.

Penyanyi asal Amerika Austin Mohane menjadi tamu dalam konten tersebut.

Pada kesempatan itu, Boy menunjukkan dua foto artis wanita Indonesia, Marion Jola dan Syahrini.

Namun, Austin memilih foto Marion Jola.

Marion Jola ()

Alasannya karena telah mengetahui Syahrini telah memiliki suami.

Video tersebut cukup menarik, Boy dan Austin kemudian menelpon langsung Marion Jola.

Boy William kemudian mengatakan ingin bertemu langsung dengan Marion Jola

Namun Marion Jola mengatakan dirinya belum mandi dan tidak siap untuk ditemui.

Tapi mereka berjanji untuk bertemu lain waktu.

"Next time, let's get together, (lain kali mari kita bertemu)" kata Austin Mahone kepada Marion Jola melalui panggilan video.