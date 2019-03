Nissan Geber Segmen Penumpang di Makassar, Hadirkan 3 Produk Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nissan memperkenalkan tiga produk teranyarnya All New Nissan Livina, All New Nissan Serena, dan Datsun GO Live special version di Atrium Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (21/3/2019).

Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia (NMI), Isao Sekiguchi mengatakan, Nissan ingin membawa produk teranyarnya lebih dekat dengan pelanggan di Makassar.

"Untuk dua mobil (Livina dan Serena) ini dilengkapi dengan fitur canggih yang merupakan bagian dari visi Nissan Intelligent Mobility untuk mengubah cara masyarakat hidup dan berkendara,” kata Isao dengan bahasa Inggris sesekali berbahasa Indonesia dan Jepang.



Melalui visi Nissan Intelligent Mobility, Nissan mengubah pengalaman dan cara orang berkendara.

“Pelanggan Nissan, termasuk yang berdomisili di Makassar, menginginkan teknologi maju, termasuk fitur keselamatan yang canggih serta kenyamanan. Kami memenuhi tuntutan itu melalui Nissan Intelligent Mobility yang diusung kedua kendaraan tersebut,” ujarnya.

Spesialnya, untuk semakin meningkatkan pengalaman berkendara konsumen di Indonesia, Nissan memperkenalkan program baru Nissan Care yang memberikan paket 50 ribu km per 4 tahun bebas jasa dan suku cadang bagi pelanggan yang membeli kedua kendaraan baru tersebut dan juga new Nissan Terra sejak Februari 2019.

“Pelanggan adalah fokus dari semua usaha terbaik kami, dari mulai desain dan fitur mobil hingga ke pengalaman penjualan dan purna jual. Itulah sebabnya kami memperkenalkan Nissan Care Package untuk meningkatkan pengalaman pelanggan,” Sekiguchi menambahkan.

Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan penduduk Makassar dan sekitarnya yang terus berkembang, Datsun menghadirkan X-Tronic continuously variable transmission (CVT) pada model GO+ Panca.

Di pameran yang berlangsung di Atrium MaRI, (19 -24/3/2019) Datsun mengundang pelanggan untuk mengenal dan mencoba varian terbaru, Datsun GO Live special version.

Selama pameran, Datsun menawarkan beberapa paket penjualan yang menarik seperti program wheel of fortune dan lucky draw (syarat dan ketentuan berlaku).

“Peluncuran pada hari ini (Kamis) di Makassar memperkuat komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di lebih banyak kota di Indonesia. Kami ingin menyediakan mobilitas yang nyaman dan sesuai dengan gaya hidup pelanggan kami yang terus berkembang,” kata Sekiguchi.