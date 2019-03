Dua Bulan, Daihatsu Jual 1.871 Unit Mobil Baru di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Internasional - Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Cabang Makassar dengan area cakupan Sulsel berhasil menjual 1.871 unit mobil baru hingga dua bulan pertama 2019.

Kepala AI-DSO Cabang Makassar, Dodik Priambodo mengatakan, total mobil baru semua merek yang laku pada Januari 3.141 unit dan Februari 3.105 unit. Jumlahnya 6.246 unit.

"Dua bulan kemarin kita berhasil menjual 1.871 unit dengan share 29,96 persen," kata Dodik yang ditemui di kantornya Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (21/3/2019).

Rerata penjualan, lanjut dia, di angka 935 unit. Bila di bamdingkan dengan tahun lalu, rerata penjualan di angka 814 unit.

"Artinya ada kenaikan 15 persen. Pertumbuhan tersebut cukup besar dibandingkan rerata kenaikan penjualan seluruh merek yang hanya 2 persen," kata Dodik.

Selama dua bulan, segmen komersil masih jadi penopang penjualan Daihatsu di Sulsel.

"Gran Max laku 753 unit dengan share 40,24 persen dari total penjualan, disusul dua produk segmen LCGC Sigra 444 unit (23,73 persen) dan Ayla 211 unit (11,27 persen)," ujarnya.

Untuk segmen SUV Medium, All New Terios selama 2 bulan berhasil terjual 205 unit. Sedangkan Segmen MPV Low, Grand New Xenia laku hingga 168 unit.

"Secara rerata, Terios naik 26 persen. Sayang Xenia secara rerata turun 7 persen. Inilah jadi pekerjaan rumah kita ke depan. Apalagi inikan produk baru,' ujarnya.

Ia tidak menapik, segmen MPV ini kian sengit. Beberapa kompetitor bermain di segmen ini.