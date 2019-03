Ada Makassar Education Expo di Mall Pipo, Cocok bagi Siswa yang Mau Kuliah

Pembukaan Makassar Edu Expo oleh CDO Phinisi Hospitality Indonesia Andre Prasetyo Tanta, GM Phinisi Point, Anggraini, GM The Rinra Jackie Lim, Kolonel Suratun (Aspotmar/Asisten Potensial Maritim ) dari Angkatan Laut, Kolonel Infanteri Andryanto (Dandim 1408 BS dari Angkatan Darat) dan Drs Muhammad Said Mpd (Kepala Seksi Pembinaan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di akhir Maret 2019, Phinisi Point hadirkan event bergengsi yang mengusung konsep edukasi dengan berbagai kegiatan kreatif.

Dengan Mengusung tema “Makassar Edu Expo” kegiatan ini berlangsung Kamis-Minggu (21 –24 /3/2019) di Upper Ground Atrium London Phinisi Point, Jl Metro Tanjung Bunga No 2 Makassar.

General Manager Phinisi Point, Anggraini mengatakan, Makassar Edu Expo diselenggarakan untuk memperkenalkan berbagai pilihan universitas kepada siswa/i yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Ada empat universitas yang bergabung dalam event ini, yakni Sekolah Tinggi Pariwisata Makassar, STIMIK Kharisma, Polinas LP3I dan BP2IP Barombong,” katanya, Kamis (21/3/2019).

Event ini juga menghadirkan berbagai pilihan tempat kursus, khususnya bimbingan belajar seperti, JILC, Eureka English Edu, English First, dan Amsterdam Institute Karebosi Junction.

Selain itu, beberapa sekolah ternama juga turut serta meramaikan Makassar Edu Expo, diantaranya Kids Stars, Metro School, dan Little Jack.

Beberapa booth pendukung lainnya juga dihadirkan dalam event ini, seperti TNI Angkatan Darat (AD) dengan konsep menarik yang berpusat di Atrium Netral Phinisi Point, Gramedia, Pegadaian, Hinet, dan Yamaha Music.

“Kami ingin siswa/i yang baru lulus dan ingin melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah bisa mengetahui sejak awal jurusan dan minat yang tepat untuk dirinya. Jadi, tak perlu jauh-jauh dan panas-panasan, cukup ke phinisi point semua kebutuhan seputar pendidikan bisa didapatkan,” tambahnya.

Sementara itu, PIC Makassar Edu Expo, Wingky Wahyudi mengatakan ada empat kegiatan yang digelar dalam event ini yakni, Be The One atau lomba rangking 1, Lomba Mewarnai, Workshop Menulis dari penulis buku Rizal Rais, Digital Art Video Mapping oleh bon Fire Creative Complekxs berkolaborasi dengan Ariel Computer, serta Workshop Pendidikan yang akan dibawakan langsung oleh founder sejumlah sekolah di Kota Makassar.

“Event ini dibuat dengan konsep yang betul-betul bisa menarik perhatian masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu dan mencari info seputar pendidikan,” kata Wingky.

Marketing Comunication Public Relation SPV Phinisi Point, Wiwik Amaluddin menyampaikan, melalui event Makassar Edu Expo pertumbuhan pengunjung Phinisi Point ditargetkan tumbuh 30– 70 persen, dengan kisaran 5.000 – 8.000 pengunjung setiap harinya.(*/tribun-timur.com)