Ini Solusi Masalah Rambut Bagi Anda yang Berhijab

Waktu menunjukkan pukul dua siang, Amanda (25) mulai tidak kerasan dengan cuaca panas dan kondisi kepalanya yang tertutup hijab warna kuning gading. Tanpa disadari, sesekali jarinya terlihat menggaruk kepalanya. Alih-alih ingin merasa nyaman, justru kebalikannya.

Rambut adalah mahkota bagi perempuan pada umumnya, termasuk mereka yang menutup kepalanya dengan kerudung.

Namun, tinggal di wilayah tropis yang akrab dengan sinar matahari dan cuaca panas seperti Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang berhijab.

Rambut lepek, gatal, hingga ketombe adalah beberapa masalah rambut yang kerap dialami oleh para hijabers.

Apalagi jika ditambah faktor polusi dan radikal bebas. ilustrasi kota beriklim tropis Dilansir dari situs Healthline, Sabtu (6/8/2016), bahaya dari radikal bebas ternyata tak hanya berdampak pada tubuh saja, melainkan juga rambut. Dampaknya ditandai dengan rambut menjadi rapuh dan pertumbuhannya terganggu, sebagaimana yang dikutip dari Stylecraze, Senin (11/2/2019).

Jika sudah begitu, tak jarang mood bisa terganggu akibat masalah-masalah rambut di atas. Ya meski tertutup, urusan perawatan rambut bagi mereka yang berhijab tetap menjadi penting, malahan membutuhkan perhatian ekstra.

Mulai dari metode hingga pemilihan produk perawatan tidak boleh sembarangan. Untuk mendapatkan kulit kepala dan rambut yang sehat bisa dimulai dari dalam, yaitu dengan mengonsumsi makanan kaya vitamin.

Salah satunya vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan penangkal radikal bebas. Masih menurut situs Stylecraze, selain sebagai antioksidan, vitamin C juga memiliki manfaat lain bagi rambut. Misalnya mengatasi ketombe, kerapuhan dan kerontokan. Berbicara vitamin C, maka buah lemon merupakan salah satu sumbernya.

Bahkan manfaatnya untuk rambut sendiri tidaklah sedikit, sebagaimana yang dilansir dari laman Boldsky, Rabu (9/11/2016). Permasalahan rambut rontok, ketombe, hingga membantu memperbaiki kondisi kulit kepala bisa didapat dari buah yang termasuk dalam golongan citrus ini.

Tak hanya itu, lemon juga dapat membantu menjaga keseimbangan produksi sebum atau minyak di kulit kepala yang menjadi penyebab utama permasalahan rambut lepek.