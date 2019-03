Bayar Rp 50 Ribu Bisa Ikut Talkshow Kelas Kecantikan Hingga Demo Masak di Novotel Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Novotel Makassar Grand Shayla akan menggelar event khusus perempuan Makassar bertajuk Wanita Serba Bisa, Minggu (24/3/2019) pukul 15.00 wita hingga 18.00 wita.

Berbagai rangkaian acara akan meramaikan event ini antara lain, make up class by wardah, live cooking demo by executive chef Novotel Makassar, inspirastional talk show by Risma Wicaksono dari Makassar Cooking Club, make up art beauty talk show bersama Trie Utami dari Gloskin.

Public Relation Novotel, Vina Taning mengatakan, event ini berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada (8/3/2019) lalu.

"Ini bagian dari Hari Perempuan Internasional, sekaligus kita perempuan-perempuan tidak dibeda-bedakan. Misalnya nih ada ibu rumah tangga yang hanya identik dengan masak-masak, ada juga yang fokus menjaga penampilan dan lainnya. Makanya kita ingin kasih tau kalau perempuan itu serba bisa dan tidak hanya memiliki satu kelebihan," katanya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Rabu (20/3/2019).

Perempuan sapaan Vina menuturkan, untuk mengikuti acara ini hanya perlu membeli tiket seharga Rp 50 ribu.

Harga tersebut sudah termasuk mengikui acara, afternoon tea bersama serta dapat satu voucher renang.

"Untuk peserta, kita targetkan 100 sampai 120 peserta, supaya sharing bisa dapat dan tidak terlalu ramai," ujarnya.

Vina menambahkan akan ada doorprize voucher menginap bagi yang beruntung.

Info lebih lanjut hubungi Vina 08114117072.