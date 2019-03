Aktif Manfaatkan Internet Mobile, MAN 1 Soppeng Raih Penghargaan Quipper School Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM,LALABATA - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Soppeng, berhasil meraih penghargaan Quipper School Indonesia.

Penghargaan yang diterima Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Soppeng, berupa sertifikat "For its full support, in accommodated and facilitated Quipper Indonesian Team as a Distributor of Wisdom".

Kepala MAN 1 Soppeng Musmuliadi mengatakan, MAN 1 Soppeng menerima penghargaan karena, dianggap salah satu madrasah negeri yang aktif memanfaatkan internet mobile, dalam melakukan revolusi pembelajaran.

"Quipper adalah perusahaan teknologi pendidikan, yang memiliki misi untuk membawa pendidikan terbaik ke seluruh pelosok dunia,"ujar Musmuliadi dalam rilis yang diterima tribun-timur.com.

Selain itu, quipper berkomitmen untuk menjadi bagian ekosistem pendidikan di Indonesia.

Quipper school merupakan salah satu platform pembelajaran online, atau e-learning yang bersifat open source yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk guru dan siswa.

Salah satu tujuannya, untuk merevolusi cara belajar dan berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan internet mobile.

"Quipper School terdiri dari dua bagian yaitu Q-Link yang diperuntukkan bagi guru dan Q-Learn yang diperuntukkan bagi siswa" jelasnya.

Tim Quipper juga telah berkunjung ke MAN 1 Soppeng untuk menjalin kerjasama.

Salah tujuannya adalah memberikan penyuluhan tentang penggunaan Quipper bagi kelas XII untuk program “Online tryout UN dan SBMPTN.”