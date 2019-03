Tribute to Naff by D’Ordinary Band Hadir di Aswin Hotel Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah sukses menggelar event thematic A Tribute To Peterpan, Manajemen Hotel Aswin &Spa Makassar kembali hadirkan konsep A Tribute to Naff by D’Ordinary Band.

Penampilan band tersebut akan berlangsung di Club on 2 Aswin Hotel Jl Gunung Latimojong No 144, Kota Makassar, Rabu (19/3/2019) besok.

Marketing Communication Andi Rio Pakki mengatakan sepanjang Maret 2019 Aswin Hotel Makassar akan mengusung konsep Tribute dengan tema yang berbeda.

“Band yang dikawangi oleh Ady Naff yang menjadi idola di Kota Makassar karena telah membawa nama harum Makassar di Blantika Music Indonesia. Dengan menelorkan lagu hits dan tetap digandrungi. Walaupun Ady sendiri telah keluar dari Naff band," katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Selasa (19/3/2019).

Rio menambahkan lagu lagu yang easy listening dan bernuansa cinta milik Naff memang membuat semua fansnya senang bernyanyi bersama dan tidak hanya ditempat club, café, karaoke, bahkan di setiap pelosok jalan.

“Di antaranya lagu Kau Masih Kekasihku dan Kenanglah Aku menjadi andalan di band ini. Itulah mengapa kami memilih kali ini D’Ordinary Band akan tampil All Out untuk bisa menghasilkan yang terbaik dalam membawakan lagu milik Naff," tambahnya.

D’Ordinary Band akan tampil selama tiga set dan setelah itu ditiap break setnya akan tampil DJ EQ & DJ Hyuna yang akan menghentak dengan lagu R&B Hip Hop, breaks, jungle.

“Jadi akan ada aksi dari para Jugglers di setiap aksi kolaborasi DJ &Fire dancers, acara ini akan dimulai pada pukul 22.00 hingga selesai," ujarnya.