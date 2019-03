TRIBUNWIKI: Daftar ke Korps Marinir untuk Wajib Militer, Ini Profil KPop Idol Minho Shinee

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wajib militer (Wamil) atau layanan nasional wajib disahkan oleh pemerintah Korea Selatan bagi semua warga negaranya.

Wajib Militer ini diberlakukan pada tahun 1965, berlaku untuk pria yang berusia 18 dan 35.

Baru-baru ini Choi Min Ho member grup boyband SHINee dikabarkan telah mendaftar Wamil.

Seperti dikutip pada Kompas.com dari Sports Chosun melaporkan, Senin (18/3/2019), saat ini Minho sedang menanti pengumuman dari Korps Marinir.

Menurut media tersebut Minho mengajukan permohonan ke Korps Marinir pada akhir Januari lalu.

Dia berhasil lulus pada seleksi putaran pertama. Baru-baru ini ia menjalani wawancara dan tes fisik.

"Memang benar Minho SHINee melamar ke Korps Marinir. Saat ini dia sedang menunggu hasilnya," kata SM Entertainment ketika dikonfirmasi. Jika lolos seleksi tahap akhir, Minho akan memulai wajib militer pada April mendatang.

Akhir tahun lalu, Minho menyelesaikan shooting film Jangsa-ri 9.15.

Menurut jadwal film itu akan ditayangkan saat Minho sudah menjalani wajib militer.

Minho juga berencana menggelar jumpa penggemar (fan meeting) "The Best of Choi's Minho" di Hwajung Gymnasium, Universitas Korea, pada 30 Maret mendatang.