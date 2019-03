TRIBUNWIKI: Cuitannya Tuai Kontroversi Jadi Trending di Twitter, Siapa Ulil Abshar Abdalla?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ulil Abshar Abdalla kembali berkicau melalui akun twitternya @ulil

Sepertinya ia sedang menanggapi kasus penembakan sadis dua masjid Selandia Baru pada, Jumat (15/3/2019).

Dalam cuitannya melalui akun twitternya "Muslim scholar/writer. I grew up in Sunni, Shafi'i, Ash'ari and traditional Muslim family. Now, I move beyond madzhabic boundaries. Big fan of Roger Federer."

Atau "Sarjana / penulis Muslim. Saya tumbuh di Sunni, Syafi'i, Asy'ari dan keluarga Muslim tradisional. Sekarang, saya bergerak melampaui batas-batas madzhab. Penggemar berat Roger Federer."

Sontak postingan tersebut menuai kritikan.

Ia tak mendiamkan kritikan tersebut dan membalasnya.

"Kalau anda pernah merasakan hidup sebagai Muslim minoritas di negeri Barat, anda akan merasakan betapa sakitnya menjadi obyek yg "dicurigai", di-lain-kan, menjadi sasaran fobia yg bisa berujung pada kekerasan spt di NZ kemaren. Karena itu, hormatilah minoritas di manapun," saat mengomentari balasan nitizen.

Diketahui madzhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat dibawah firkah, yang dimana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "denominasi" pada Islam.

Siapa Ulil Abshar Abdalla?

Ulil Abshar-Abdalla adalah seorang sarjana Indonesia yang berafiliasi dengan Jaringan Islam Liberal (Jaringan Islam Liberal).