Survei MRCI Tempatkan RMS Tertinggi di Sulsel III
Khusus Dapil Sulsel III, MRCI merekam daftar caleg yang masuk dalam 10 besar elektabilitas.
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Mindset Riset and Consultan Indonesia merilis hasil survei calon legislatif (Caleg) DPR RI di tiga daerah pemilihan (Dapil) di Sulsel.
Khusus Dapil Sulsel III, MRCI merekam daftar caleg yang masuk dalam 10 besar elektabilitas.
Berdasarkan Survei MRCI, menempatkan mantan Bupati Sidrap yang juga Ketua NasDem Sulsel, H Rusdi Masse di angka tertinggi yakni yakni 9,4 persen. Disusul Abdillah Natsir 8,6 persen (Golkar), Bahrum Daido 7,8 persen (Demokrat), Latinro La Tunrung 7,6 persen (Gerindra), dan Amran 7,0 persen (PAN).
Selanjutnya Lutfi A Mutti 6,8 persen (NasDem), Andi Fauziah Hatta 6,7 persen (Golkar), Agus Arifin Nu'mang 6 persen (Gerindra) dan Darwis Islam 5,8 (PPP), serta Buhari Kahar Mudzakhar 5,6 persen.
Direktur eksekutif MRCI, Andi Andry Agus menjelaskan, margin of error dalam survei itu kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Pengambilan data survei, penentuan responden dan wawancara di lapangan dilaksanakan 27 Februari sampai 12 Maret 2019,” kata Andi Andry. (*/tribun-timur.com)
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