VIDEO: Smartfren Luncurkan WiFi S1 dengan Kuota 120 GB, Segini Harganya?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Smartfren kembali mengeluarkan produk terbaru mereka untuk terus berupaya memanjakan konsumen Smartfren agar terhubung terus dengan internet tanpa ngelag (buffer).

Produk terbaru yang dikeluarkan Smartfren adalah Super Modem WiFi S1. Produk ini juga merupakan produk unggulan terbaru yang dikeluarkan PT Smartfren Telecom, TBK.

Regional Head Sulawesi dan Kalimantan Smartfren Telecom, Lazarus Bako Tembang mengatakan Super Modem WiFi S1 ini menggunakan teknologi CAT 7.

Dengan begitu, katanya, Smartfren menjadi operator pertama yang meluncurkan teknologi tersebut di Indonesia.

Lazarus mengatakan, para pengguna dapat merasakan konektivitas internet lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan modem WiFi yang ada saat ini.

"Sehingga streaming video berkualitas full high-definition ataupun musik lancar tanpa buffer, hingga bermain game tanpa adanya hambatan," kata Lazarus di sela jumpa pers di salah satu kafe di bilangan Jl Hertasning Makassar, Senin (18/3/2019).

Ia menjelaskan, Super Modem WiFi S1 memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk menikmati konektivitas 4G+ yang lebih cepat, seperti kemampuan USB on the go, storage sharing, power bank, serta baterai 3250 mAH dari Super Modem Wifi S1.

Mengenai bagaimana pelanggan bisa menikmati Super Modem WiFi S1, orang nomor satu di Smartfren Sumbagut ini, pelanggan cukup mengeluarkan kocek Rp 1,2 juta.

"Langsung mendapat benefit kuota internet Full 4G sebesar 120 GB yang berlaku selama 30 hari," ujarnya.

Kemudian, masyarakat Kota Makassar ataupun Sulsel apabila ingin memiliki produk terbaru dari Smartfren, bisa langsung datang ke Galeri smartfren dan mitra outlet Smartfren yang ada di kota Anda.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad