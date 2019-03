TRIBUNWIKI: Sandiaga Uno Janji Terapkan OK OCE ke Tingkat Nasional Jika Terpilih, Apa Itu OK Oce?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Debat ketiga Pemilihan Presiden 2019 telah berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.

Dua calon wakil presiden (Cawapres), Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, saling adu gagasan dalam debat yang berlangsung lebih kurang 2 jam itu.

Beberapa janji juga dilontarkan keduanya menambah daya tarik debat semalam.

Seperti Sandiaga Uno Cawapres no urut dua yang membahas tentang OK Oce.

Dilansir dari Kompas.com Sandiaga Uno akan membawa program One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK Oce) yang pernah digagasnya saat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta ke level nasional bila terpilih nanti.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat membacakan visi misi di debat ketiga Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

"Di bidang ketenagakerjaan, saya ini pengangguran dulu. Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan lapangan kerja kalau kita fokus pada dua program utama kita yaitu OK Oce yang akan kami angkat ke level nasional," kata Sandiaga.

Ia meyakini program OK Oce yang pernah digagasnya dulu akan menghasilkan para pengusaha baru yang akan menopang perekonomian Indonesia.

"Kami akan berikan peluang membuka 2 juta wirausaha baru," lanjut Sandiaga.

