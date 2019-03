TRIBUNWIKI: King of the Surf Guitar Dick Dale Meninggal, Ini Perjalanan Karir Gitaris Kidal Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar duka datang dari musisi gitaris dunia, Dick Dale.

Ia dikabarkan meninggal di rumah sakit California, Sabtu (16/3/2019).

Dilansir dari The New Work Times, Dick Dale, yang dikenal sebagai King of the Surf Guitar dan merekam lagu hit "Misirlou," yang dihidupkan kembali pada soundtrack "Pulp Fiction", meninggal pada hari Sabtu di sebuah rumah sakit di California Selatan. Dia berusia 81 tahun.

Kematiannya dikonfirmasi oleh Dusty Watson, seorang drummer yang memainkan pertunjukan live dengan Mr. Dale.

Sampai berita ini diterbitkan, penyebab kematiannya belum diketahui.

Dilansir dari wikipedia, Richard Anthony Monsour lebih dikenal dengan nama panggungnya Dick Dale, adalah seorang gitaris rock Amerika, yang dikenal sebagai The King of the Surf Guitar.

Dia memelopori dan menciptakan apa yang disebut gaya musik selancar, menggambar pada skala musik Timur Tengah dan bereksperimen dengan gema.

Ia bekerja sama dengan Fender untuk memproduksi amplifier yang dibuat khusus, termasuk amplifier gitar 100 watt pertama.

Dia mendorong batas-batas teknologi amplifikasi listrik, membantu mengembangkan peralatan baru yang mampu menghasilkan nada "tebal, terdefinisi dengan jelas" pada "volume yang sebelumnya tidak dibayangkan."

"Kecepatan sangat tinggi dari teknik single-note staccato picking" dan kecakapan memainkan pertunjukan dengan gitar dianggap sebagai pendahulu dari musik heavy metal, yang memengaruhi gitaris seperti Jimi Hendrix dan Eddie Van Halen.