Elektabilitas Abdillah Natsir Teratas di Dapil 3 Sulsel versi Insert Institute
Elektabilitas Abdillah Natsir Teratas di Dapil 3 Sulsel versi Insert Institute
TRIBUN-TIMUR.COM - Elektabilitas Caleg di Dapil III Sulsel, Abdillah Natsir dari Partai Golkar menempati urutan teratas versi insert institute.
Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Timur, elektabilitas Abdillah Natsir mencapai 10,7 persen.
Kemudian disusul oleh Caleg PDIP Jakobus K M Padang dengan perolehan 7,76 persen. Dan Caleg dari Partai Nasdem Rusdi Masse dengan perolehan 6,97 persen.
Sebelumnya data yang dirilis Indikator Survey Indonesia Abdillah Natsir (Golkar) berada di posisi ke 2 memperoleh 4,7 persen bersaing ketat dengan Caleg Nasdem Rusdi Masse dengan perolehan 4,8 persen di posisi pertama. Keduanya hanya selisih 0,1 persen.
Menurut Juru Bicara tim Abdillah Natsir, Shalehin Ale, berdasarkan hasil survey tersebut, dirinya yakin kandidat yang diusungnya bisa meraih suara terbanyak di Dapil III Sulsel.
"Melihat hasil survey yang ada. Kami yakin Abdillah Natsir bisa meraih suara terbanyak di Dapil III. Hal ini membuat kami bersemangat untuk bekerja lebih gencar lagi. Kami yakin bisa," ujar Ale.
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