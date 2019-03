TRIBUNWIKI: Kisah Dua Remaja Sakit Five Feet Apart Sedang Tayang, Ini Sinopsis dan Trailernya

Five Feet Apart



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Film Five Feet Apart produksi CBS Films sedang tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai, Jumat (15/3/2019) kemarin.

Film bergenre drama dan romantis ini mengisahkan sepasang lawan jenis yang sedang dilanda cinta.

Five Feet Apart adalah film drama romantis Amerika tahun 2019 yang ditulis oleh Mikki Daughtry dan Tobias Iaconis dan disutradarai oleh Justin Baldoni.

Sinopsis

Dibintangi oleh Haley Lu Richardson dan Cole Sprouse, Stella dan Will adalah dua remaja yang menderita cystic fibrosis, yang saling jatuh cinta saat bersama menjalani perawatan di sebuah rumah sakit

Seorang wanita yang bernama Stella Grant (Haley Lu Richardson) mengidap Cystic Fibrosis, yang mana Stella Grant tidak bisa terpapar dengan pasien Cystic Fibrosis lainnya karena ditakutkan akan menyebabkan infenksi silang.

Stella Grant sering memakai topeng untuk dapat menghindari kuman dan juga mengikuti semua aturan yang Stella Grant dapatkan sebab dia ingin hidup.

Suatu ketika Stella Grant bertemu dengan pria yang bernama Will Newman (Cole Sprouse) yang juga pasien Cystic Fibrosis lainnya.

Stella Grant langsung tertarik terhadap Will Neman sebab Will seorang pemberontak yang tampaknya tidak perduli terhadap aturan yang telah mereka berikan terhadapnya.

Walaupun Will Newman memiliki sikap pembrontak yang tidak peduli mengenai panjang hidup dirinya, saat Will Newman mengembangkan perasaan terhadap Stella Grant, Will Newman menyadari tindakannya mampu memengaruhi dirinya.