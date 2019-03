Liga Inggris - Malam Ini, Kesempatan Liverpool Kembali ke Puncak. Everton vs Chelsea di RCTI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jadwal kompetisi Liga Inggris 2019 yang memasuki pekan ke-31, bertepatan dengan pertandingan Piala FA, Sabtu (16/3) hingga Senin (18/3/2019) dini hari Wita.

Pada Sabtu (16/4), terdapat 4 laga yang harus ditunda karena berbarengan dengan jadwal perempat final Piala FA.

Baca: 6 Hari Lagi Hasil SNMPTN 2019 Diumumkan, 381.070 Siswa Dipastikan Gagal, Bersiap Tes UTBK SBMPTN

Baca: Advan s6 Plus Dijual Rp 762.500 di Shopee, Catat Tanggalnya

Keempat laga yang ditunda yakni Brighton Vs Cardiff City, Watford Vs Southampton, Wolves Vs Arsenal, dan big match Manchester United Vs Manchester City.

Pada hari Minggu (17/3/2019), Liverpool akan bertamu ke kandang Fulham. Pertandingan dimulai pukul 22.15 Wita.

Striker Liverpool, Sadio Mane, menaklukkan kiper Bayern Muenchen di Liga Champions 2019. Mane juga jadi andalan Liverpool di Liga Inggris. (TWITTER.COM/LFC)

Bagi Liverpool, laga ini merupakan kesempatan kembali ke puncak klasemen menggeser Manchester City.

Saat ini, Livepool dengan poin 73 tertinggal satu poin dari Manchester City. Jika menang, maka Mohamed Salah dan kawan-kawan akan mendapatkan 76 poin.

Liverpool sedang dalam kepercayaan diri tinggi, setelah menyingkirkan Bayern Muenchen di babak 16 besar Liga Champions, tiga hari yang lalu.

Motor serangan Chelsea, Eden Hazard. (TWITTER.COM/BBCSPORT)

Manchester City tidak akan bertanding di Liga Inggris pekan ini, karena melakoni laga perempat final Piala FA melawan Swansea.

Setelah Fulham menjamu Liverpool, pada laga berikutnya akan tersaji Everton melawan Chelsea pada pukul 00.30 Wita yang dapat disaksikan langsung melalui RCTI.

Satu laga juga ditunda pada hari Minggu yakni Tottenham Hotspur melawan Crystal Palace. (*)