VIDEO: Immajination Talkshow Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggelar Immajination Talkshow, Sabtu (16/3/2019).

Acara digelar di Auditorium Prof Ahmad Amiruddin, Fakultas Kedokteran Unhas, Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Talkshow tersebut mengangkat tema, "Creativepreneur : Every Body Can Be Innovative."

Talkshow menghadirkan pembicara Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, CEO Indonesia Medika dr Gamal Albinsaid, Owner Piscok Super M Abi Rafdi Syarief, dan Content Creator Tumming Abu.

Pantauan tribun-timur.com, talkshow tersebut dipadati peserta, baik mahasiswa FEB Unhas maupun peserta dari fakultas lain.

Mentan Amran dalam materinya, memaparkan sejumlah capaian Kementan RI dalam empat tahun terakhir.

Termasuk keberhasilan Kementan RI di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang berhasil menaikkan ekspor sekitar 10 juta ton, selama pemerintahannya.

Sementara itu, dr Gamal Albinsaid, Abi dan Tumming Abu, banyak memberi motivasi kepada peserta talkshow.

Immajination Talkshow tersebut merupakan rangkaian Economic Festival (Ecofest) 2019 yang digelar 11-16 Maret 2019.

