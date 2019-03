TRIBUNWIKI: Tak Jadi Dipecat dari Guardians of the Galaxy 3, Berikut Profil James Gunn

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - James Gunn akan kembali menyutradarai film Guardians of the Galaxy.

Guardians of the Galaxy adalah film pahlawan super Amerika Serikat yang diadaptasi dari kelompok pahlawan super Guardians of the Galaxy terbitan Marvel Comics.

Kali ini bakal digarap James yakni Guardians of the Galaxy 3.

Sebelumnya James dikabarkan dipecat lantaran masalah twit-twit lamanya.

Keputusan itu diambil setelah serangkaian pertemuan Gunn dengan Pimpinan Walt Disney Studios, Alan Horn.

"Gunn telah dipekerjakan kembali untuk mengarahkan bagian ketiga waralaba Guardians of the Galaxy, yang dibintangi Chris Pratt dan Zoe Saldana," kata seorang sumber yang dekat dengan proyek itu kepada Variety yang dikutip Kompas.com.

Meski pihak Disney maupun perwakilan Gunn belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang itu, twit Gunn pada Jumat (15/3/2019) memberikan isyarat tentang kabar tersebut.

"Saya sungguh menghargai keputusan Disney dan saya bersemangat untuk melanjutkan membuat film-film yang memuat ikatan cinta yang mengikat kita semua," tulis Gunn di akun Twitter @JamesGunn.

Diawali Penulis Skenario