TRIBUNWIKI: Profil Youtuber PewDiePie, Kesal Namanya Disebut oleh Pelaku Penembakan New Zaeland

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Youtuber terkenal asal Swedia, Felix Kjelberg alias PewDiePie, menyesalkan pencatutan namanya oleh pelaku penembakan masjid di Crhistchurch, Selandia Baru, Brenton Tarrant.

PewDiePie merasa kesal namanya muncul di video unggahan Brenton Tarrant saat melakukan penembakan.

Melalui akun resmi Twitternya, Sabtu (16/3/2019), PewDiePie bahkan merasa muak Brenton Tarrant menyebut namanya saat melakukan aksi kejam penembakan.

"Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person,

(Baru saja mendengar berita tentang laporan menyedihkan dari Selandia Baru Christchurch ... Saya merasa benar-benar muak, nama saya diucapkan oleh orang ini (Brenton Tarrant)," tulis PewDiePie.

Pada kesempatan itu, Youtuber 29 taun itu juga turut mengucapkan bela sungkawanya terhadap korban penembakan, keluarga serta semua orang yang terdampak dari peristiwa nahas tersebut.

"My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy,

(Hati dan pikiranku untuk para korban, keluarga, dan setiap orang yang terkena dampak pada kejadian ini,") lanjutnya.

Dilansir oleh Russia Today, Brenton Tarrant memang sempat menyebut nama PewDiePie saat melakukan siaran langsung penembakan tragis tersebut di Facebook.