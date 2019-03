Produk Kecantikan Turun Harga di Alfamart

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akhir pekan biasanya dimanfaatkan sebagian perempuan untuk merawat diri dengan berbagai produk Kecantikan.

Untuk memudahkan hal tersebut, Alfamart menggelar promo turun harga untuk sejumlah produk kecantikan perempuan.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (16/3/2019) di Alfamart Veteran Selatan, Dive Cond 1 Mint Spr H.Fall 70ml turun Rp 12.900 menjadi Rp 9.900.

Baca: VIDEO: Kondisi Rumput Stadion Mini Bulukumba Pasca Renovasi

Baca: Sepanjang Hari Wilayah Jeneponto Diprediksi Hujan Ringan

Baca: KPU Takalar Siapkan 100 Tenaga Pelipat dan Penyortir Surat Suara

Sensidyne PG Multi Action 100g turun Rp 34.200 menjadi Rp 31.900. Enzim PG Anak Merah 50ml turun Rp 15.300 menjadi Rp 12.900.

Enzim PG 40 Plus 100ml turun Ro 44.700 menjadi Rp 39.900. Oral-B SG Ultra Thin Green Tea 1s turun Rp 19.900 menjadi Rp 14.900.

Viva Milk Clean, Face Tonic Bengkoang 200ml turun Rp 14.900 menjadi Rp 11.900. Poise Day Crm L White 20g turun Rp 17.500 menjadi Rp 13.900.

Shinzu'i FF Anti Acne 80ml turun Rp 25.500 menjadi Ro 19.900. Acnes FF Oil Control 50g turun Rp 18.900 menjadi Rp 14.900.

Wardah LTWC 2 Gold Beige 3 Sheer Pink Ref 12g turun Rp 39.900 menjadi Rp 30.900. Wardah FF Bright Plus Smooth 100ml turun Rp 29.900 menjadi Rp 22.900.

Wardah C-Defense Crm Wash 100ml turun Rp 33.900 menjadi Rp 25.900. Lip Ice Sheer Color Natural 2g turun Rp 27.500 menjadi Rp 20 ribu.

Maybelline Brow Liner Brwn 1,1g turun Rp 40.500 menjadi Rp 29.900. Maybelline CS All In One Nat Ref 9g turun Rp 49.900 menjadi Rp 19.900.

Maybelline BL Cinnamon Raspberry 2g Rp 44.800 menjadi Rp 19.900. Charm EC Cooling Fresh W23CM 16p turun Rp 17.900 menjadi Rp 15.400.

Promo ini berlaku 16-31 Maret 2019 mendatang. (*)

Laporan wartawan @umhaconcit

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: