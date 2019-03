Gol Pemain PSM Terbaik di AFC Cup 2019, Marc Klok Ngaku Senang. Hasil Polling Pekan Kedua!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua pemain asing PSM Makassar, Eero Markkanen dan Marc Anthony Klok, mencatatkan prestasi di ajang AFC Cup 2019.

Torehan gol kedua pemain ini tercatat sebagai gol terfavorit atau Goal of the Week presented by Allianz, berdasarkan hasil polling yang diselenggarakan di situs Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), http://www.the-afc.com.

Pada pekan pertama babak penyisihan grup AFC Cup 2019, gol Markkanen ke gawang Home United (Singapura), 27 Februari 2019 lalu, meraih suara terbanyak.

Ketika itu, striker timnas Finlandia ini melakukan sepakan keras dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan M Rahmat.

Hasil polling gol terbaik pekan kedua AFC Cup 2019. Gol Marc Klok raih suara terbanyak. (AFC.COM)

Gol Markkanen membawa PSM unggul 1-0, namun pertandingan berakhir 1-1.

Sedangkan gol indah Klok jauh dari luar kotak penalti Lao Toyota FC (Laos) meraih suara terbanyak pada pekan kedua.

Marc Klok mencetak gol itu di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, 13 Maret 2019 lalu.

Gol itu sekaligus menjadi ‘penebus’ kegagalan gelandang asal Belanda tersebut mengeksekusi penalti.

PSM mendapatkan penalti setelah winger Bayu Gatra dijatuhkan di kotak penalti.

Pemain PSM merayakan gol lawan Lao Toyota FC di Stadion Pakansari, beberapa waktu lalu. PSM menang 7-3. (AFC.COM)

Melalui voting yang dilakukan AFC sejak Kamis (14/3), Klok bersaing dengan beberapa pemain dari berbagai grup peserta AFC Cup 2019.