Gara-gara Kasus Ini, Kades Nuha Luwu Timur Dipenjara

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Polres Luwu Timur sudah menetapkan Kepala Desa Nuha bernama Hasri sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Hasri ditetapkan tersangka usai gelar perkara tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan anggaran dana desa (DD) untuk Desa Nuha, Kecamatan Nuha.

Gelar perkara berlangsung pukul 12.30 Wita di Aula Mapolres Luwu Timur, Jl Andi Djemma, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Sabtu (16/3/2019).

Penyidik menerapkan pasal 12 huruf I sub pasal 8 UU RI no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor.

Dimana unsur yang dikenakan terhadap tersangka yaitu PNS atau penyelengara negara turut serta baik langsung maupun tdk langsung melakukan pemborongan, pengadaan menggunakan DD tahun 2018.

"Barang bukti ditemukan uang tunai Rp 23 juta dan uang tersimpan di rekening pribadi sebanyak Rp 35 juta," kata Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, Iptu Akbar Andi Malloroang kepada TribunLutim.com.

"Uang tersebut diduga keuntungan proyek," imbuh perwira dua balok.

Gelar perkara dipimpin oleh KBO Satuan Reskrim, Ipda Djemi Ramos yang diikuti Kanit Tipidkor Aiptu Yacob Lili, kanit reskrim serta penyidik Polres Luwu Timur.

Penyidik pun melakukan penahanan selama 20 hari kepada tersangka.

Penyidik juga menyita dokumen berupa SK kepala desa, dokumen APBDes thn 2018.

"Dokumen laporan realisasi, nota nota pembelian material, uang sejumlah Rp 28.860.000 dari tangan Kades Nuha," tutur Akbar.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, @vanbo19