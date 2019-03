TRIBUNWIKI - Selamat! Resmi Menikah Lagi di Selandia Baru, Ini Profil Sosok Femmy Permatasari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar bahagia datang dari aktris Indonesia Femmy Permatasari.

Ia dikabarkan resmi dipersunting pengusaha Alfons Martinus Purnomo.

Pemberkatan pernikahan mereka digelar di sebuah lokasi di Auckaland, Selandia Baru, Kamis (14/3/2019).

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Femmy melalui akun Instagram-nya, @femmypermatasari.

"10.00 Am New zealand time. U are My Husband NOW. Today is your Birthday @amp1403 & Today is our wedding so u never forget our anniversary date. My wedding," tulis Femmy pada kolom Instagramnya.

Berbagai ucapan selamat juga diberikan netizen terhadap pengantin baru ini.

Belum genap satu tahun menjalani hubungan asmara bersama Alfons Martinus Purnomo, pemain sinetron dan film televisi (FTV) itu telah menikah kembali.

Femmy Permatasari dan Alfons Martinus Purnomo mulai dekat dan menjalin cerita cinta sejak Agustus 2018.

Karier

Dilansir dari wikipedia.org Femmy Permatasari adalah seorang aktris dan model berkebangsaan Indonesia.