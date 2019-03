Ini Penembak Mati 30 Jamaah 3 Masjid di New Zealand, Buat Live Streaming dan Dengar Musik

NEW ZEALAND, TRIBUN — Polisi New Zealand, sudah menangkap terduga pelaku rangkaian dua penembakan di Masjid An-Nur atau An Noor dan Masjid Linnwood, di pusat kota Catenbury, Christchurch , New Zaeland, Jumat (15/3/2019), siang, atau pagi waktu Indonesia.

Surat kabar Australia Sydney Morning Herald dan The Age, melaporkan setidaknya ada 30 korban meninggal dunia, dan 50 lainnya dipaorkan terluka atas insiden liar, berdarah, dan berbau SARA ini.

Jumlah korban dilaporkan terus bertambah. Sebagian besar korban kini dirawat di rumah sakit. Mereka terluka satu hingga dua tembakan.

Masjid An-Nur adalah pusat ibadah dan sosial komunitas Muslim di negara bagian New Zealand itu. Alamatnya di Jl Deans Avenue No 101, Christchurch, New Zealand, sekitar 50 meter dari taman kota Christchurch, Hegley Park.

Polisi melaporkan sudah menangkap tiga palaku, dua pria dan satu wanita. Diduga keduanya punya hubungan emosional yang kuat.

Seorang pria bersenjata mengidentifikasi dirinya sebagai "Brenton Tarrant”.

Pelaku ditangkap hanya sekitar 30 menit setelah kejadian di kawasan Sydneyham, Jalan Brougham, sekitar 3,4 km dari tempat kejadian perkara.

Masjid An-Nur ChristChurch, New Zealand CBD (dok_tribun-timur/facebook)

Dia menggunakan minivan putih. Di kursi depan terlihat dua senjata laras panjang.

Dari lvestreaming, di kabin bagasi belakang, juga terlihat dua senjata mesin laras panjang dan magasen.

Polisi menyebut dia pria kulit putih, kelahiran Australia . Tahun 2018 lalu berusia 28 tahun.