Ekspor Sulsel Terbesar ke-23, di Bawah Papua-Sultra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kondisi neraca perdagangan Februari 2019. Setelah empat bulan mengalami defisit, akhirnya neraca dagang Indonesia surplus US$ 330 juta.

Kendati surplus, Kepala BPS Suhariyanto dilansir Tribunnews menyayangkan surplus terjadi karena impor yang alami penurunan tajam, bukan karena kenaikan ekspor.

"Impor tercatat sebesar US$ 12,20 miliar, turun 18,61 persen dari bulan sebelumnya, juga turun 14,02 persen dari Februari tahun lalu," katanya Jumat (15/3/2019).

Sedangkan ekspor yang tercatat US$ 12,53 miliar juga ikut turun 10,03 persen dibanding bulan sebelumnya, dan turun 11,32 persen dari Februari tahun lalu.

Ekspor nasional menurut provinsi asal barang selama dua bulan, Januari-Februari 2019 menempatkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur teratatas dengan kontribusi masing-masing, US$ 4,90 miliar, US$ 3,01 miliar, dan US$ 2,67 miliar.

Bagaimana dengan Sulsel? Dilansir data BPS yang dirilis, Jumat (15/3/2019) total ekspor Januari-Februari 2019 di angka US$ 190 juta atau berkontribusi sekitar .

Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Akmal menuturkan, nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulsel pada Januari 2019 mencapai US$ 64,13 juta.

Bila dikalkulasi, pada Februari 2019, nilai ekspor Sulsel di angka US$ 125 jutaan. Atau naik dari Februari lalu di angka US$ 90,58 juta.

Namun, BPS Sulsel belum merilis data ekspor teranyar.(*)

