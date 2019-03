Belanja Minimal Rp 750 Ribu, Dapat Potongan Rp 100 Ribu The Body Shop TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - The Body Shop TSM Makassar mengeluarkan produk terbarunya, New Shea Butter From Ghana dengan bahan baku Shea Nuts yang dioleh secara tradisional secara turun temurun.

Produk terbarunya ini bekerja sama dengan Tungteiya Women’s Shea Butter Association, Ghana.

Dengan Shea Nuts ini, pengguna produk dapat memanjakan kulit dan tubuh dengan Shea Butter, sekaligus membantu mendukung komunitas Ghana.

Tidak hanya berkhasiat untuk merawat kulit kering, Shea Nuts Butter juga terkenal memiliki wangi khas yang menenangkan.

Hal tersebut dikatakan PR Executive TSM Makassar, Nella Saparindha.

Perempuan sapaan Ela ini mengatakan, dengan menggusung tema There is a SHE in Every Shea, terdapat tujuh varian produk Shea Butter.

Diantaranya, Shea Shower Cream Rp 99 ribu dan Shop-Savon Rp 49 ribu.

Shea Nourishing Body Butter dengan harga Rp 249 ribu.

Nourishing Whipped Lotion harga Rp 189 ribu.

Shea Eau De Toilette Rp 199 ribu, Shea Body Mist seharga Rp 149 ribu dan Shea Hand Cream Rp 79 ribu .