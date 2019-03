TRIBUNWIKI: Ini Spesifikasi Lengkap dan Harga Oppo F11 Pro, Sudah Resmi Diluncurkan

TRIBUN-TIMUR.COM - OPPO resmi meluncurkan Oppo F11 Pro Kamis (14/3/2019).

Berikut spesifikasi lengkap Oppo F11 Pro, harga, dan juga pemesanan produk ini, seperti dilansir gsmarena.com dan kompas.com:



Jaringan:

Technology :GSM / HSPA / LTE

2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2

3G bands HSDPA 850 / 900 / 2100

4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - V1

LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - V2

LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - V3

Speed HSPA, LTE-A

GPRS Yes

EDGE Yes

Body

Dimensions 161.3 x 76.1 x 8.8 mm (6.35 x 3.00 x 0.35 in)

Weight 190 g (6.70 oz)

Build Front glass, plastic body

SIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)





Display

Type LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors

Size 6.53 inches, 103.6 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio)

Resolution 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~397 ppi density)





Platform

OS Android 9.0 (Pie); ColorOS 6

Chipset Mediatek Helio P70 (12nm)

CPU Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)

GPU Mali-G72 MP3

Memory Card slot microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot)

Internal 64 GB, 4 GB RAM







Kamera Utama (belakang)

Dual 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF

5 MP, f/2.4, 1/5", 1.12µm, depth sensor

Features LED flash, HDR, panorama

Video 1080p@30fps



Kamera Selfie (depan)

Single Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm

Features HDR

Video 1080p@30fps



Suara

Loudspeaker Yes

3.5mm jack Yes



Komunikasi