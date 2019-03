TRIBUNWIKI: Ini Profil Mantan Istri Jhonny Depp Amber Heard, Bintang Aquaman, Disebut Lakukan KDRT

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Amber Heard baru-baru ini dilaporkan Johnny Depp lantaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Johnny Depp menuntut mantan istrinya karena kasus KDRT. Kasus tersebut bukanlah hal yang baru terjadi.

Johnny mengaku sempat beradu mulut dengan Amber Heard pada tahun 2015 saat masih tinggal serumah.

Pertengkaran tersebut berujung hingga Amber Heard memotong jari Johhny.

Aktor Amerika tersebut mengajukan tuntutan untuk mantan istrinya dan meminta ganti rugi sebesar 50 juta USD atau senilai Rp 712 miliar.

Amber Heard

Amber Laura Heard adalah seorang aktris Amerika.

Dia membuat debut filmnya pada tahun 2004 di drama olahraga Friday Night Lights. Setelah peran kecil di North Country dan Alpha Dog, Heard memainkan peran utama pertamanya di All the Boys Love Mandy Lane (2006) dan muncul di acara televisi The CW Hidden Palms (2007).

Penampilannya dalam film-film seperti The Informers, The Stepfather, Zombieland, dan The Joneses membawanya perhatian lebih lanjut.

Dia kemudian membintangi film The Ward karya John Carpenter, bersama Nicolas Cage di Drive Angry, dan bersama Johnny Depp di The Rum Diary, di mana dia memenangkan Spotlight Award di Hollywood Film Festival.