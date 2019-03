Skor, Live Streaming RCTI Bayern Munchen vs Liverpool Jam 3:00 WIB Tanpa Buffer, Duel Para Pembalap

Skor, Live Streaming RCTI Bayern Munchen vs Liverpool mulai jam 3:00 WIB, Kamis (14/3/2019), dari Allianz Arena, Munchen, Jerman.

TRIBUN-TIMUR.COM - Skor, Live Streaming RCTI Bayern Munchen vs Liverpool atau Bayern vs Liverpool mulai jam 3:00 WIB, Kamis (14/3/2019), dari Allianz Arena, Munchen, Jerman.

Para pembalap berkecepatan tinggi dan pembunuh mematikan di depan gawang akan menghiasi laga Bayern Muenchen vs Liverpool.

Bayern Muenchen akan menjamu Liverpool pada partai kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (13/3/2019) atau Kamis (14/3/2019), dini hari pukul 03.00 WIB.

Pada pertemuan pertama lalu, kedua tim bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Membutuhkan gol tandang, Liverpool mau tak mau harus keluar menyerang pada laga ini.

Begitu juga dengan Bayern Muenchen yang tak mau malu di hadapan pendukung sendiri.

Kedua tim akan mengandalkan kecepatan para pembalap yang berada di sisi sayap ekdua tim.

Mohamed Salah dan Sadio Mane bagi Liverpool akan saling adu kecepatan dengan sayap Bayern yang kemungkinan diisi Franck Ribery dan Serge Gnabry.