Pererat Sinergitas TNI-Polri dan Masyarakat, Lantamal VI Gelar Composite Golf Open Turnamen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, SH, MTr (Han) berkeinginan untuk mempererat tali persaudaraan TNI Polri dan masyarakat pecinta olahraga golf di Sulawesi Selatan.

Guna menjalin dan lebih mempererat sinergitas antar TNI- Polri, PGI Sulsel dan Makassar Golfer Community, Lantamal VI Makassar akan menggelar Composite Golf Open Turnamen.

Kegiatannitu akan dilaksanakan di Fasilitas Perawatan Personel (Faswatpers) TNI AL Lapangan Golf Badokka Makassar.

Composite Golf Open Turnamen TNI-Polri tersebut akan digelar pagi hari, mulai pukul 07.00 WITA, Sabtu (16/3/2019) mendatang.

General Manager (GM) Faswatpers Lapangan Golf Badokka Letkol Laut (KH) Syahruddin menerangkan bahwa forum seperti ini sangat bermanfaat sebagai ajang silaturahmi dan mempererat sinergitas TNI-Polri dan masyarakat di wilayah Makassar.

"Para Forum Kordinator Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan akan berkumpul di lapangan golf Badokka mengikuti Composite Golf Open Turnamen," kata Syahruddin dalam rilis, Kamis (14/3/2019).

Panitia gabungan TNI Polri dan PGI Sulawesi Selatan menyiapkan hadiah piala untuk diperebutkan yang terdiri dari Best Net 1 dan 2 Vip, Best Net 1, 2 dan 3 Flight A, B, dan C, Best Net Over All.

Ada juga Beat Gross Over All, Best Net Ladies, serta keterampilan berupa Near to the Line, Near To the Pin dan Longges Drive.

Dalam turnamen golf ini akan menyediakan hadiah hole in one sebuah rumah dan dua unit mobil serta uang tunai di semua Par 3.

Panitia gabungan juga menyiapkan hadiah grand prize sebanyak tiga unit motor serta puluhan hadiah menarik lainnya.

Turnamen kali ini hanya menyediakan door prize berupa TV Led, Kulkas, Mesin Cuci dan Sepeda. Turnamen ini juga akan di awali dengan pemukulan bola asap/pita. (tribun-timur.com)

