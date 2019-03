Ketika MRT Jakarta Diuji Coba Anies Baswedan, Warga Justru Berterima Kasih Kepada Ahok & Djarot 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kereta moda raya terpadu (MRT) telah diuji coba pertama kali, pada Selasa (12/3/2019).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut mengunggah foto dirinya dan menerangkan bahwa MRT bisa diuji coba untuk masyarakat, Rabu (13/2/2019).

Menanggapi hal itu, mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok justru mendapatkan mention di Instagram miliknya.

Mention itu diberikan netizen yang turut mengikuti uji coba MRT.

Dilansir TribunWow.com melalui Instastory Ahok @basukibtp, dirinya turut mengunggah kembali ucapan itu di Instagramnya.

Seperti akun @nindysm yang memberikan ucapan terima kasih pada Ahok, serta wakil gubernur di eranya, Djarot Saiful Hidayat serta Presiden Jokowi.

"At longlast, it's finally happening so much love for @mrtjkt, thank you @basukibtp @djarotsaifulhidayat @dkijakart," tulis netizen @nindysm.

Video itu lalu diunggah kembali di Instastory Ahok, Rabu (13/3/2019).

Begitu pula dengan akun @ilhamdesthira yang juga mengucapkan terima kasih pada Ahok.

"Terima kasih pak buat MRT-nya @jokowi @basukibtp," tulis @ilhamdesthira.