Ini Alasan Selayar Masuk Kawasan Ekonomi Khusus

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Kementerian Pariwisata RI melalui, Asisten Deputi Investasi Pariwisata menggelar rapat koordinasi Percepatan Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Kepulauan selayar di Hotel Rayhan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan selayar, Rabu (13/3/2019).

Dihadiri Sekretaris Daerah Selayar, Marjani Sultan, Ketua Tim Percepatan Kawasan Pariwisata Azwir Malaon, kadis Pariwisata selayar Andi Abdurrahman, Kepala Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Khusus Rudy P Siahaan, tim PT SKL Iwan Syahlani, dan undangan lainnya.

Azwir Malaon mengatakan melalui rapat koordinasi berharap dapat mempercepat pengusulan KEK Kepulauan selayar, sehingga potensi pariwisatanya dapat dikelola dengan baik dan dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas.

"Harapan akhirnya KEK Kepulauan Selayar akan mendukung adanya perputaran ekonomi di daerah dengan banyaknya kunjungan wisatawan," ujarnya.

Menurutnya, tahun ini Kemenpar berfokus untuk menyelesaikan pembangunan lima KEK pariwisata di beberapa destinasi yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.

"Sebanyak lima lokasi KEK tersebut yakni di Sukabumi Jawa Barat, Pangandaran Jawa Barat, Likupang Sulawesi Utara, Mentawai Sumatera Barat, dan Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan,

"Ditetapkannya beberapa KEK pariwisata ini diharapkan akan bermanfaat untuk meningkatkan penanaman modal, mengoptimalkan kegiatan industri yang menghasilkan perputaran ekonomi di kalangan masyarakat,"tuturnya.

Serta, lanjutnya, mempercepat pengembangan daerah melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan baru dari sektor industri, pariwisata, dan perdagangan di area KEK.

Sementara itu Iwan menambahkan Selayar memiliki destinasi yang ikon yaitu Takabonerate sebagai destinasi yang sudah dikenal luas. Atol Takabonerate memiliki unique value proposition sebagai Atoll terbesar di Asia Tenggara.

Bahkan KEK Kepulaun Selayar ke depannya akan dibranding sebagai The New Virgin Atoll in the Heart of 17.000 Tropical Island in Indonesian Archipelago South East Asia.



"Alasan lain Kepulauan Selayar layak dijadikan sebagai salah satu kota marina di Indonesia karena Selayar, Takabonerate, terletak di titik tengah perlintasan kegiatan cruise dan sailing nasional dan internasional,

"Sehingga cocok untuk pengembangan wisata bahari, cruise atau sailing yacht, ditambah kekayaan budaya, dan sejarah jalur sutra bahari dunia,"ujarnya.

