DPRD Mamasa Soroti Disdikbud Soal Ujian SMK yang Memuat Nama Sandaiaga Uno

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Beberapa waktu lalu, tribunmamasa.com melansir nama salah seorang calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno termuat dalam soal Bahasa Inggris ujian sekolah berstandar nasional (USBN) SMK.

Soal ini di temukan tribunmamasa.com, di salah satu SMK di Mamasa, yakni SMK Kemilau Bangsa, Selasa (12/3/2019).

Dalam soal essai ini, nama Sandiaga Uno disebut sebagai tokoh yang mengundang dalam acara pernikahan putrinya bernama Chelsea Sandiaga Uno dengan Argavi Koto.

Dalam soal itu, juga memuat tempat acara, yakni di Hotel Maleo Mamuju, Jumat 1 Maret 2019.

Soal ini dimuat di nomor 43, berikut redaksinya;

"Mr. & Mrs. Sandiaga Uno glad to invite you to come the marriage of their daughter Chelsea sandiaga Uno To Argavi Koto, at Maleo Hotel Mamuju, on Friday, 1 Marer 2019, started on 1 p.m,"

Please RSVP before 1 Februari to Rahmat there will be Syahrini performance. We wait your presence.

Di halaman sampul soal ini terdapat tulisan USBN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar.

Hal itu ditanggapi Anggota Komisi l DPRD Mamasa, Jupri Samboma'dika.

Jupri mengaku menyesalkan tindakan yang dilakukan dinas pendidikan provinsi sulbar.