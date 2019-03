Badai Matahari Terjadi Jumat 15 Maret 2019 Besok? Daftar Bahaya Ditimbulkan, Termasuk di HP

TRIBUN-TIMUR.COM - Waspada! Fenomena Badai Matahari kemungkinan akan terjadi, Jumat (15/3/2019).

Berikut daftar yang akan ditimbulkan dari Badai Matahari yang perlu diwaspadai.

Fenomena Badai Matahari atau ledakan besar sinar kosmik dari matahari menuju bumi diprediksi bakal terjadi.

Peringatan mengenai fenomena Badai Matahari ini pernah diumumkan oleh para ilmuwan.

Berdasarkan keterangan dari laman Express.co.uk, yang dikutip TribunJabar.id, Kamis (14/3/2019), fenomena Badai Matahari itu, diprediksi peneliti melalui laman Space Weather, akan terjadi pada 15 Maret 2019.

"Space weather forecasting experts have predicted the solar storm will reach us on March 15," demikian dikutip dari Express.co.uk dalam tulisan soal Badai Matahari.

Fenomena Badai Matahari ini disebut disebabkan oleh lubang berbentuk ngarai di atmosfer atas Matahari.

Laman Space Weather menyebut, lubang berbentuk ngarai di atmosfer matahari menghadap Bumi.

Lubang tersebut memuntahkan aliran angin Matahari ke arah Bumi.

Fenomena aliran angin Matahari menuju ke arah Bumi ini disebut pula badai geomagnetik minor G1 dan tidak berbahaya.