TRIBUNWIKI:Mahasiswa Cantik Psikologi UNM Jysa Nursakinah Sukses Tulis 4 Novel Laris, Ini Profilnya

Jysa Nursakinah, penulis buku SYNC, That Day, That Night dan Your Magic Shop.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Jysa Nursakinah adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM), angkatan 2017.

Selain sebagai mahasiswa di kampus, perempuan kelahiran 31 Mei 1999 ini juga aktif menulis novel.

Kini penggemar BTS ini telah berhasil menulis empat novel antara lain, SYNC, That Day, That Night dan Your Magic Shop.

Your Magic Shop ()

Kepada tribun-timur.com, Rabu (13/3/2019) anak dari pasangan Jumadi Abbas dan Syahriani Jarimollah mengaku mulai menekuni hobinya menulis dan membaca novel sejak kelas 5 SD hingga sekarang.

Menurutnya, keempat novelnya tersebut diterima dan disambut antusias masyarakat di Gramedia Makassar atau pun di kota lainnya.

"Memiliki karya yang dihargai dan diterima banyak orang tentu menjadi hal yang sangat membahagiakan guys," ujarnya.

Penulis muda yang memiliki 28,3 ribu pengikut di Instagram juga menceritakan bagaimana awal mula ia mulai menulis novel.

"Awalnya saya menulis hanya via wattpad saja. Pas tau kalau banyak yang membaca dari aplikasi ini saja sudah luar biasa bahagianya. Terlebih sekarang sudah terjual ribuan buku dan bahkan pernah masuk di rak best seller, alhamdulillah," katanya pada tribun-timur.com, Rabu (13/3/2019).

Pemilik akun Instagram @jysaaaa mengungkapkan, naskah novelnya yang kini disukai remaja ini berkali-kali ditolak penerbit.