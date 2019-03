TRIBUNWIKI: Personilnya Banyak Bermasalah, Berikut Profil Grup Kpop Idol Big Bang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bingbang merupakan salah satu grup vokal asal Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment.

Akhir-akhir ini nama Bing Bang tengah mencuat lantaran beberapa personilnya terjerat kasus.

Diantaranya Seungri yang diduga terjerat kasus penyerangan, dugaan narkoba, hingga tuduhan menyediakan jasa prostitusi.

Bigbang

Dilansir dari wikipedia.org Bigbang debut secara resmi pada 19 Agustus 2006 dengan lima anggota, yakni G-Dragon, T O P, Taeyang, Daesung dan Seungri.

Didominasi dengan aliran hip hop, debut mereka pun cukup sukses dengan album pertama Bigbang Vol 1 yang terjual sebanyak 48.000 kopi.

Kesuksesan mereka melesat setelah dirilisnya album mini pertama mereka, Always, dengan singel "Lies".

Lagu ini merajai tangga lagu Korea selama tujuh minggu berturut-turut dan membawa grup ini meraih penghargaan 'Song of the Year' di Mnet Korean Music Festival 2007.

Album mini mereka berikutnya juga mengikuti kesuksesan album sebelumnya, Hot Issue dengan singel "Last Farewell" dan Stand Up dengan singel "Day by Day".

Setelah menerima penghargaan 'Artist of the Year' di Mnet Korean Music Festival 2008, pada tahun yang sama grup ini melebarkan sayap ke Jepang dengan merilis album Korea kedua Remember dan album Jepang pertama Number 1. Serta memperoleh tiga penghargaan di MTV Video Music Awards Japan ke-9.