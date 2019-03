Mari Doakan Rossa, Kabar Kurang Baik Datang dari Diva Pop Indonesia Itu

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar kurang baik datang dari Rossa, penyanyi pop top Indonesia.

Dia kini sedang terbaring di rumah sakit.

Penyanyi Sri Rossa Roslaina Handiyani atau lebih dikenal dengan nama Rossa sedang dirawat di sebuah rumah sakit, Gleneagles Hospital, di Singapura.

Kabar kurang menyenangkan itu disampaikan Rossa melalui akun Instagramnya, @itsrossa910

Rossa mengunggah fotonya terbaring lemah di ranjang rumah sakit pada Rabu sore (13/3/2019).

Ia mengucapkan terima kasih kepada para kerabat dan penggemarnya yang sudah mendoakan kesembuhannya.

"Makasih doanya semua. maaf gak bisa reply satu2 Aku istirahat bentar ya, insya Allah cepat kembali beraktifitas," tulis Rossa dalam keterangan fotonya.

Ibunda dari Rizky Langit Ramadhan ini juga mengunggah foto melalui story akunnya pada Instagram.

Ia juga menuliskan keterangan foto yang menarik dengan berbahasa Inggris.

"Cause taking rest at the hotel is too mainstream (Istirahat di hotel terlalu biasa)."