Mahasiswa ABA UMI Belajar Kerja di Tiga Tempat Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Direktur Akademi Bahasa Asing (ABA) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dra Hj Muli Umiati Noer M Hum melepas mahasiswa peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2019 di Aula ABA UMI, Jl Urip Sumaharjo Km 5, Makassar, Selasa (22/3/2019) sore.

Mahasiswa ABA UMI ini akan melakukan PKL di 3 tempat, yaitu Museum Negeri Provinsi Sulawesi Selatan La Galigo di Benteng rotterdam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, serta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel.

Tempat tersebut dianggap sangat relevan bagi para mahasiswa PKL ABA UMI untuk belajar dan mengembangkan potensi.

"Mereka bisa belajar dan memberi informasi kpd para tamu pengunjung di museum," tutur Dra Hj Muli Umiati Noer, melalui rilis yang diberikan kepada Tribun Timur, Rabu (13/3/2019).

Bahkan, sambangnya mahasiswanya nanti dapat memberi informasi yang maksimal dan bisa jadi di beri imbalan atau tip.

Selanjutnya Asisten Direktur (Asdir) III Burhanuddin, SS MPd, menekankan kepada para mahasiswa untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya.

"Show your best, Do Your best, karena besar kemungkinan ananda mahasiswa bisa tinggal di tempat PKLnya, artinya anda bisa saja langsung ditawar bekerja di mana anda PKL," katanya.

Para mahasiswa ini akan diterima secara simbolis oleh kepala museum La Galigo Zulfikar, SSos, pada hari ini, Rabu (13/3/2019)

Pelepasan ini dihadiri jg oleh Asdir I dan II , Dra Hj Hudriati, M Hum, Ketua SPMA Ratnawati, SS M Pd, Ketua Jurusan Lusy Anggraeni, M Hum dan para tenaga kependidikan lainnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Desi Triana Aswan / @iniilul