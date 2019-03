Puluhan Pelajar SMA Daftar Duta Parawisata Bone 2019

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menggelar seleksi duta pariwisata pada tahun 2019.

Seleksi duta wisata untuk memilih putera dan puteri parawisata Bone 2019 dilakukan di Cafe Kusuka, Jl. Merdeka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Senin (11/3/2019).

Informasi yang dihimpun tribunbone.com, kini pendaftar sudah mencapai 46 orang.

"Pendaftar saat ini wanita 26 orang dan laki-laki 20 orang, besok pendaftaran ditutup," kata panitia duta wisata 2019 LH Petwol kepada tribunbone.com di Cafe Kusuka, Watampone, Senin (11/3/2019).

Ia menambahkan pendaftar didominasi pelajar Sekolah Menengah Atas(SMA).

"Karena memang persyaratannya umur 17 - 22 tahun dengan tinggi kalau puteri 160 centimeter dan putera 165 centimeter," tambahnya.

Sementara itu duta wisata Bone 2018 A Kurnia Alam berpesan kepada para peserta untuk mempersipakan diri dengan baik.

"Untuk peserta duta wisata Bone 2019, saya sangat berpesan tetap semangat, teruslah berusaha, belajar, serta jangan lupa berdoa dan berikhtiar kepada Allah swt," kata mahasiswi IAIN Bone ini dikonfirmasi terpisah.

"Ingat bahwa kalian adalah Putra Putri terbaik Kab.Bone, karena berjuang dan bersaing dengan Putra Putri terbaik dari kabupaten Bone tidak mudah dan sangat luar biasa. Jadi teruslah semangat, optimis, dan yakin kalian bisa," kata A Kurni.

First Runner Up Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2018 itu menambahkan bagi peserta yang gagal nantinya tidak kecewa.

"Dan didalam berkompetesi ada kalah serta ada pula yg menang, jika hari ini bukan menjadi rezeky kalian, ingat rezeky di hari esok menantimu. so don't ever despair, keep fighting," tambahnya.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

