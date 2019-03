Hotel Santika Makassar Bakal Hibur Pengunjung dengan Kuliner Nusantara dan Orkes To Riolo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Santika Makassar bakal gelar Wisata Kuliner Nusantara di Spermonde Hotel Santika Makassar Jl Sultan Hasanuddin No 40, Kota Makassar, Kamis (21/3/2019) mendatang.

Selain menyediakan berbagai jenis kuliner nusantara, mereka juga akan menampilkan Orkes To Riolo Paropo.

Manager Food & Beverage Hotel Santika Makassar Hamka mengatakan setiap bulannya hotel bintang tiga ini selalu mengadakan promo kuliner.

“Awalnya kami hanya ingin menyediakan kuliner Makassar. Namun, setelah mensurvey ternyata banyak masyarakat yang ingin mencoba kuliner di luar Kota Daeng ini,” katanya beberapa waktu lalu.

Kuliner yang akan disajikan di antaranya, kuliner Sulawesi, Jawa dan Padang.

Dengan merogoh kocek Rp 100 ribu, para tamu sudah dapat menikmati beragam kuliner yang disajikan sampai puas.

“Rp 100 ribu sudah all you can eat (makan sepuasnya),”tambahnya.

Hamka menambahkan sengaja mengangkat konsep musik tradisional agar masyarakat bisa bernostalgia.