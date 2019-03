Beli Satu Gratis Satu Kopi di Warunk Upnormal, Cek Disini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warunk Upnormal yang terletak di Jl Andi Djemma No 72, Kota Makassar adakan promo spesial Maret 2019.

Adapun promonya yakni buy one get one (beli satu gratis satu) untuk pembelian menu kopi.

Promotion Staff Warunk Upnormal Makassar Githa Suarni mengatakan promo tersebut berlaku hingga 31 Maret 2019.

“Promo ini berlaku untuk jenis kopi apapun kecuali kopi Si Eko, Affogato, dan Cafe," katanya kepada Tribun Timur, Selasa (12/3/2019).

Selain itu promo khusus kopi Si Eko juga disediakan restoran yang hadir sejak Juni 2016 di Kota Daeng ini.

“Si Eko (es kopi susu) ada promo Gocap. Hanya dengan Rp 50 ribu saja sudah dapat tiga,”tambahnya.

Promo Si Eko berlaku hingga 24 Maret 2019.

“Silahkan datang ke Warunk Upnormal untuk menikmati berbagai menu unik kami,”tambahnya.

Warunk Upnormal didirikan oleh Citarasa Prima Group (CRP Group) sejak 2014. Pusat sekaligus cabang pertamanya berada di Bandung.

Konsep menu yang ditawarkan restoran ini cukup unik. Menggunakan bahan utama mie instan yang kreasikan seunik mungkin.