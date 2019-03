TRIBUNWIKI: Profil Tasya Kamila, Mantan Penyanyi Cilik, Kini Gelar Baby Sower Anak Pertama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Baby Shower adalah perayaan menyambut kelahiran bayi yang kini makin menjadi trend di kalangan pasangan muda.

Baby shower identik dengan hadiah untuk ibu hamil dan bayinya.

Perayaan ini juga digelar pasangan aktris muda Tasya Kamila (26) dan Randi Bachtiar.

Dilansir dari kompas.com kehamilan Tasya kini telah masuk trimester ketiga.

Dalam acara itu pula, pasangan yang menikah pada 5 Agustus 2018 itu mengumumkan jenis kelamin dari janin yang dikandung oleh Tasya.

Melalui Instagram Story, Tasya mengunggah serunya momen menebak jenis kelamin janinnya. Saat itu Tasya dan Randi memegang sebuah balon besar berewarna hitam.

Tak lama, Tasya lalu meletuskan balon tersebut.

Dari dalam balon potongan kertas dan balon-balon kecil berwarna biru berhamburan.

Hal ini menandakan bahwa Tasya tengah mengandung bayi laki-laki.

"Alhamdulillah, we are having a baby boy," tulis Tasya sembari mengunggah foto dirinya berpelukan dengan Randi, seperti dikutip Kompas.com, Senin (11/3/2019).