TRIBUNWIKI: Lagi Bersedih Sang Ayah Meninggal Dunia, Berikut Profil Putri Titian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar duka datang dari aktris tanah air Putri Titian.

Dikabarkan sang ayah Razak Bahar, meninggal dunia pada Senin (11/3/2019).

Dilansir dari kompas.com kabar ini diketahui pertama kali dari adik Putri, Garis yang mengunggah foto keranda di Instagram Story-nya @garisprtw.

"You leave us without any words. Gapapa nanti kita ketemu lagi ya ayah," tulis Garis seperti dikutip Kompas.com, Senin.

Sahabat Putri Titian dan Junior Liem, Jordi Onsu membenarkan kabar duka ini.

Menurut Jordi, ayahanda Putri meninggal pada Senin pagi.

"Iya betul. Saya dikabarin Putri tadi jam 6 pagi, tapi detailnya saya belum tahu. Ini masih di jalan mau ke sana," ungkap Jordi saat dihubungi wartawan, Senin siang.

Menurut Jordi, almarhum akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umun Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

"Dimakamin ba'da dzuhur ini di Pondok Rangon," kata Jordi lagi.

Saat ini Putri Titian tengah mengandung anak kedua.