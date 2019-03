TRIBUNWIKI: BTS akan Comeback April 2019, Berikut Awal Perjalanan Karir Boyband Korea Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Boyband asal Korea Selatan asuhan Big Hit Entertaiment BTS dikabarkan akan melakukan comeback pada April 2019 mendatang.

"Saat ini BTS sedang mempersiapkan album baru dan kami akan mengumumkan tanggal comeback tersebut dalam waktu dekat," kata Big Hit, Senin (11/3/2019),s eperti dilansir kompas.com

BTS melakukan comeback terakhir pada Agustus lalu dengan album repackaged Love Yourself: Answer.

Album itu mencetak berbagai rekor, salah satunya menempati peringkat 1 Billboard 200.

Bagaimana perjalanan karir BTS?

Dilansir dari wikipedia, BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Scene pada bulan Juli 2017. Pada tanggal 12 Juni 2013, mereka membawakan lagu berjudul "No More Dream" dari album awal mereka 2 Cool 4 Skool yang mendukung debut mereka pada tanggal 13 Juni 2013.

Nama grup, BTS, merupakan singkatan dari ekspresi Korea Bangtan Sonyeondan secara harfiah berarti "Bulletproof Boy Scouts".

Nama itu dikonseptualisasikan dengan pemikiran bahwa BTS akan memblokir stereotip, kritik, dan harapan yang menargetkan remaja seperti peluru dan melindungi nilai-nilai dan cita-cita remaja saat ini.

Di Jepang, mereka dikenal sebagai Bōdan Shōnendan (防弾少年団), yang diterjemahkan sama.